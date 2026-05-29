Хозяйственный пылесос WD 4 Premium

Мощный, надежный, энергоэффективный хозяйственный пылесос среднего класса WD 4 Premium оснащен удобным мусоросборником из нержавеющей стали объемом 20 литров и плоским складчатым фильтром в кассете. Аппарат имеет парковочную позицию для перерывов в работе.

Модель WD 4 Premium имеет 20-литровый контейнер из нержавеющей стали для сбора мусора и влаги. Реализованная в аппарате картриджная система фильтрации позволяет собирать воду и сухой мусор без замены фильтра. Две сменные вставки, которыми оборудована насадка для пола, удобны для сбора влаги и чистки плоских поверхностей. На корпусе пылесоса предусмотрено крепление аксессуаров и кабеля, обеспечивающее аккуратное хранение.

Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
  • Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
  • Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Усовершенствованная конструкция: насадка для пола и всасывающий шланг
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Мощность всасывания (Вт) 220
Объем мусоросборника (л) 20
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Длина кабеля (м) 5
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Вес (без аксессуаров) (кг) 7,501
Вес (с упаковкой) (кг) 10,341
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 384 x 365 x 526

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: 2 резиновые и 2 щеточные вставки
  • Щелевая насадка

Оснащение

  • Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
Хозяйственный пылесос WD 4 Premium
Хозяйственный пылесос WD 4 Premium
Хозяйственный пылесос WD 4 Premium
Хозяйственный пылесос WD 4 Premium

Видео

Области применения
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
Принадлежности