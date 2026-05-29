Хозяйственный пылесос WD 4 Premium
Мощный, надежный, энергоэффективный хозяйственный пылесос среднего класса WD 4 Premium оснащен удобным мусоросборником из нержавеющей стали объемом 20 литров и плоским складчатым фильтром в кассете. Аппарат имеет парковочную позицию для перерывов в работе.
Модель WD 4 Premium имеет 20-литровый контейнер из нержавеющей стали для сбора мусора и влаги. Реализованная в аппарате картриджная система фильтрации позволяет собирать воду и сухой мусор без замены фильтра. Две сменные вставки, которыми оборудована насадка для пола, удобны для сбора влаги и чистки плоских поверхностей. На корпусе пылесоса предусмотрено крепление аксессуаров и кабеля, обеспечивающее аккуратное хранение.
Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса.
- Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Усовершенствованная конструкция: насадка для пола и всасывающий шланг
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Мощность всасывания (Вт)
|220
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Длина кабеля (м)
|5
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|7,501
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,341
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|384 x 365 x 526
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: 2 резиновые и 2 щеточные вставки
- Щелевая насадка
Оснащение
- Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Пространство для хранения мелких деталей
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
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Области применения
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
- Интерьер автомобиля
- Жидкости