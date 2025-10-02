Латунная насадка

Прочная форсунка из латуни для полива малых и средних садовых площадей. Эргономичная ручка позволяет удобно работать одной рукой, подходит для легкого полива всех видов растений, а также для очистки садово-огородного инвентаря и мебели. Распылительная насадка так же позволяет регулировать интенсивночть полива от мощной струи до водяного тумана. Она сочетает в себе привлекательный дизайн, простоту использования и целый ряд полезных функций. Идеальное решение для садового применения. Данная насадка легко сочетается с любыми системами полива.

Особенности и преимущества
Сделано из латуни
  • Гарантированная надежность
Мягкие пластиковые элементы на рукоятке
  • Для большего комфорта и защиты.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
  • Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Латунь
Вес (кг) 0,167
Вес (с упаковкой) (кг) 0,18
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 103 x 36 x 36

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента