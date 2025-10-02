Прочная форсунка из латуни для полива малых и средних садовых площадей. Эргономичная ручка позволяет удобно работать одной рукой, подходит для легкого полива всех видов растений, а также для очистки садово-огородного инвентаря и мебели. Распылительная насадка так же позволяет регулировать интенсивночть полива от мощной струи до водяного тумана. Она сочетает в себе привлекательный дизайн, простоту использования и целый ряд полезных функций. Идеальное решение для садового применения. Данная насадка легко сочетается с любыми системами полива.