Коннектор с аквастопом для шлангов 1/2. Латунь
Коннектор быстросъемный латунный с аквастопом для шлангов 1/2. Покрытие из мягкого полимера для повышения комфорта и длительности использования.
Коннектор быстросъемный латунный с аквастопом для шлангов 1/2. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности. Новая серия высококачественных латунных соединителей от Kärcher для полупрофессионального использования в саду для всех давлений. Этот премиальный, прочный коннектор имеет исключительную долговечность и пригоден для эксплуатации в сложных условиях. Полив с помощью продукции Kärcher - это интеллектуальный подход к орошению растений!
Особенности и преимущества
Разъединение без брызг благодаря аквастопу
- Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Высококачественная латунь
- Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
- Для легкого использования и оптимальной фиксации
Подходит для шлангов 1/2 '' и 5/8 ''
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″
|Цвет
|Латунь
|Вес (кг)
|0,124
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,135
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|48 x 33 x 33
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента