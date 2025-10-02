Распределитель 4-х канальный G1, G3/4 для систем полива

Распределитель 4-х канальный с кранами-регуляторами потока воды, G1/ G3/4 внутренняя резьба. Для быстросъемного подключения 4-х садовых шлангов. Удобен для управления системой полива из нескольких дождевателей или насадок для полива.

Особенности и преимущества
4 отдельных регулятора
  • Позволяет одновременно питание 4 шлангов
Соединение для кранов с резьбой G1 и G3 / 4 редуктора
Внутренние резьбовые соеденения из латуни
  • Надежность и долговечность
С 4 соединениями крана
  • Позволяет одновременно питание 4 шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4 + G1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,477
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 50 x 195 x 280

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента