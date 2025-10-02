Распределитель 4-х канальный G1, G3/4 для систем полива
Распределитель 4-х канальный с кранами-регуляторами потока воды, G1/ G3/4 внутренняя резьба. Для быстросъемного подключения 4-х садовых шлангов. Удобен для управления системой полива из нескольких дождевателей или насадок для полива.
Особенности и преимущества
4 отдельных регулятора
- Позволяет одновременно питание 4 шлангов
Соединение для кранов с резьбой G1 и G3 / 4 редуктора
Внутренние резьбовые соеденения из латуни
- Надежность и долговечность
С 4 соединениями крана
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4 + G1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,477
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|50 x 195 x 280
Видео
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для очистки садовой мебели и инструмента