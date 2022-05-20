Мощное всасывание и энергоэффективность при потребляемой мощности всего 1000 Вт. Поскольку насадка для пола, всасывающий шланг и устройство идеально согласованы друг с другом, вы можете добиться отличных результатов очистки и удалить влажную, сухую, мелкую или крупную грязь без перерывов и без замены фильтра. WD 4 S V-20/5/22 оснащен прочным, ударопрочным 20-литровым контейнером из нержавеющей стали, 5-метровым шнуром, 2,2-метровым всасывающим шлангом, плоским складчатым фильтром и флисовым мешочным фильтром. Благодаря запатентованной технологии фильтр в пылесосе для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять за несколько секунд, не соприкасаясь с какой-либо грязью. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на корпусе. Крышка пылесоса также предлагает достаточно места для хранения мелких деталей, когда это необходимо. К другим преимуществам можно отнести запирающую систему «Pull&Push» для легкого открывания и закрывания контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.