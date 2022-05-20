Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22

Энергоэффективность соответствует максимальной производительности: пылесос для влажной и сухой уборки WD 4 S V-20/5/22 с 20-литровым контейнером из нержавеющей стали, 5-метровым шнуром и 2,2-метровым всасывающим шлангом обеспечивает выдающуюся мощность всасывания и удаляет все следы грязи.

Мощное всасывание и энергоэффективность при потребляемой мощности всего 1000 Вт. Поскольку насадка для пола, всасывающий шланг и устройство идеально согласованы друг с другом, вы можете добиться отличных результатов очистки и удалить влажную, сухую, мелкую или крупную грязь без перерывов и без замены фильтра. WD 4 S V-20/5/22 оснащен прочным, ударопрочным 20-литровым контейнером из нержавеющей стали, 5-метровым шнуром, 2,2-метровым всасывающим шлангом, плоским складчатым фильтром и флисовым мешочным фильтром. Благодаря запатентованной технологии фильтр в пылесосе для влажной и сухой уборки можно легко и быстро снять за несколько секунд, не соприкасаясь с какой-либо грязью. Съемная ручка позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Шланг можно компактно хранить на корпусе. Крышка пылесоса также предлагает достаточно места для хранения мелких деталей, когда это необходимо. К другим преимуществам можно отнести запирающую систему «Pull&Push» для легкого открывания и закрывания контейнера, а также ручку для переноски эргономичной формы для удобной транспортировки устройства.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22: Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22: Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Хозяйственный пылесос WD 4 S V-20/5/22: Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Фильтр-мешок из нетканого материала
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Панель для укладки мелких предметов
  • Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
  • На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Мощность всасывания (Вт) 240
Разрежение (мбар) макс. 240
Расход воздуха (л/с) макс. 55
Объем мусоросборника (л) 20
Материал контейнера для мусора Из нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 5
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,157
Вес (с упаковкой) (кг) 10,286
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 384 x 365 x 524

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт.
  • Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете

Оснащение

  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео

Области применения
  • Террасы
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Жидкости
  • Уборка на входе в дом
Принадлежности