Мощное и энергоэффективное решение для уборки в доме и вокруг него: потребляя лишь 1100 Вт электроэнергии, хозяйственный пылесос WD 5 V-25/5/22 впечатляет превосходными результатами сбора любого мусора – крупного и мелкого, сухого и влажного. Этот аппарат оснащен прочным 25-литровым пластиковым мусоросборником, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м со съемной антистатической рукояткой, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Плоский складчатый фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без затрат времени на замену фильтра и благодаря запатентованной конструкции фильтровального узла может извлекаться в считаные секунды и без контакта с грязью. Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает быстрое восстановление полной силы всасывания. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который может компактно и надежно храниться в верхней части аппарата. Для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола предусмотрены держатели, сформованные в отбойнике пылесоса.