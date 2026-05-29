Белый пылесос VC 2 - эффективно и экологично убирает пол и ковры, а также легко справляется с узкими щелями, углами и другими труднодоступными местами. Благодаря удобной системе мешков для пыли, вы можете легко утилизировать полные мешки без контакта с грязью. Практическая система хранения аксессуаров гарантирует, что ни один аксессуар не будет потерян. Идеально вписывается в современный интерьер благодаря стильному дизайну и компактным размерам. Пылесос оснащен фильтром HEPA 13, который очищает воздух до 99,95% от пыли и аллергенов. Мешковый пылесос удобен в использовании, характеризуется низким уровнем шума.