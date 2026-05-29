Пылесос VC 2
Мощный, эффективный и экологичный белый пылесос VC 2 легко справляется с большим объемом мусора. Благодаря мешку для сбора пыли он также отличается простотой в эксплуатации и хранении.
Белый пылесос VC 2 - эффективно и экологично убирает пол и ковры, а также легко справляется с узкими щелями, углами и другими труднодоступными местами. Благодаря удобной системе мешков для пыли, вы можете легко утилизировать полные мешки без контакта с грязью. Практическая система хранения аксессуаров гарантирует, что ни один аксессуар не будет потерян. Идеально вписывается в современный интерьер благодаря стильному дизайну и компактным размерам. Пылесос оснащен фильтром HEPA 13, который очищает воздух до 99,95% от пыли и аллергенов. Мешковый пылесос удобен в использовании, характеризуется низким уровнем шума.
Особенности и преимущества
Простая в использовании система фильтр- мешков.Просто выбросьте. Никакого контакта с мусором.
Принадлежности аккуратно хранятся на корпусе аппарата.Удобно хранить. Исключается утрата принадлежностей.
Фильтр HEPA 13Удаление 99,95% частиц пыли Заботится о Вашем здоровье.
Высокоэффективный двигатель (версия ERP)
- Низкое энергопотребление.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Рабочий радиус (м)
|7,5
|Объем фильтр-мешка (л)
|2,8
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|435 x 288 x 249
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 1.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
- Фильтр-мешок: из нетканого материала
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
- Насадка для мягкой мебели
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Удобное парковочное положение
- Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
- Твердые полы
- Ковры
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)