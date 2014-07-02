Средство для влажной очистки ковров RM 519, 1л

Жидкое моющее средство с формулой для быстрого высыхания. Подходит для ковров, ковролина, обивки мебели, автомобильных сидений и т.д.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (кг) 1,034
Вес (с упаковкой) (кг) 1,187
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 90 x 90 x 215
Свойства
  • Быстросохнущее средство
  • Тщательная очистка
  • Идеально для периодического применения
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
  • Сделано в Германии
Средство для влажной очистки ковров RM 519, 1л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Ковровое покрытие
  • Ковры
  • Обивка
  • Автомобильные сиденья