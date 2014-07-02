Средство для влажной очистки ковров RM 519, 1л
Жидкое моющее средство с формулой для быстрого высыхания. Подходит для ковров, ковролина, обивки мебели, автомобильных сидений и т.д.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,034
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,187
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|90 x 90 x 215
Свойства
- Быстросохнущее средство
- Тщательная очистка
- Идеально для периодического применения
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Видео
Области применения
- Ковровое покрытие
- Ковры
- Обивка
- Автомобильные сиденья