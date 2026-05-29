Надежный и долговечный моющий пылесос Puzzi 8/1, предназначенный для очистки мягкой мебели и удаления пятен с текстильных поверхностей, впечатляет превосходными результатами очистки и высокой экономичностью. Компактный аппарат распыляет раствор моющего средства, глубоко проникающий в структуру текстильного покрытия, после чего собирает его вместе с отделенной от волокон грязью. Высокая сила всасывания обеспечивает эффективное высыхание текстильных поверхностей, что позволяет быстро ввести их обратно в эксплуатацию. Благодаря этому аппарат прекрасно подходит для профессиональной уборки в гостиницах и ресторанах, а также для очистки салонов автомобилей. При этом, короткая насадка для мягкой мебели, которая входит в стандартную комплектацию, облегчает уборку в тесных пространственных условиях. Благодаря малому весу и эргономичной ручке для переноски моющий пылесос очень удобен в транспортировке. Удобству управления способствуют большие кнопки, нажимать на которые можно как рукой, так и ногой. Для лучшего контроля сбора загрязненного раствора крышка аппарата и всасывающая насадка изготовлены из прозрачного материала.