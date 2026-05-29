Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1

Мощное и эффективное решение для очистки мягкой мебели и удаления пятен с текстильных поверхностей: моющий пылесос Puzzi 8/1 с удобной короткой насадкой для мягкой мебели.

Надежный и долговечный моющий пылесос Puzzi 8/1, предназначенный для очистки мягкой мебели и удаления пятен с текстильных поверхностей, впечатляет превосходными результатами очистки и высокой экономичностью. Компактный аппарат распыляет раствор моющего средства, глубоко проникающий в структуру текстильного покрытия, после чего собирает его вместе с отделенной от волокон грязью. Высокая сила всасывания обеспечивает эффективное высыхание текстильных поверхностей, что позволяет быстро ввести их обратно в эксплуатацию. Благодаря этому аппарат прекрасно подходит для профессиональной уборки в гостиницах и ресторанах, а также для очистки салонов автомобилей. При этом, короткая насадка для мягкой мебели, которая входит в стандартную комплектацию, облегчает уборку в тесных пространственных условиях. Благодаря малому весу и эргономичной ручке для переноски моющий пылесос очень удобен в транспортировке. Удобству управления способствуют большие кнопки, нажимать на которые можно как рукой, так и ногой. Для лучшего контроля сбора загрязненного раствора крышка аппарата и всасывающая насадка изготовлены из прозрачного материала.

Особенности и преимущества
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1: Отличное качество очистки
Отличное качество очистки
Эффективная глубокая очистка текстильных поверхностей. Быстрое высыхание и восстановление использования очищенных объектов, благодаря эффективному сбору влаги. Эффективная очистка с видимым результатом.
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1: Эргономичная короткая насадка для мягкой мебели
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебели
Управлять аппаратом можно одной рукой. Практичная форма рукоятки обеспечивает удобное удержание рукой в разных положениях. Красное сопло обеспечивает экономный расход воды.
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1: Малый вес и прочная компактная конструкция
Малый вес и прочная компактная конструкция
Возможность легкой переноски одной рукой по лестнице Разработан для длительного использования без усталости для пользователя. Долгий срок службы пылесоса гарантирует высокую рентабельность его эксплуатации.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
  • Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
  • Простой и удобный слив грязной воды.
  • Понятная графическая инструкция на баке аппарата для обеспечения максимальной простоты эксплуатации.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
  • Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
  • Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
  • Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и передние ролики, которые поворачиваются на 360°.
  • Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
  • Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Откидной крюк для кабеля
  • Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
  • Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
  • Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Большая открытая горловина для наполнения чистой водой.
  • Быстрое и удобное наполнение бака чистой водой.
  • Есть индикатор максимального уровня заливаемой воды.
  • Никакого разлива воды при перемещении аппарата.
Держатель насадки для мягкой мебели
  • Благодаря конструкции с клипсой, насадка для обивки всегда под рукой.
  • Надежное хранение во время транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 12 - 18
Расход воздуха (л/с) 71
Разрежение (мбар/кПа) 270 / 27
Расход моющего раствора (л/мин) 1
Давление распыления (бар) 1
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 8 / 7
Мощность турбины (Вт) 1200
Мощность насоса (Вт) 40
Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Длина кабеля (м) 7,5
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 8,6
Вес (с упаковкой) (кг) 11,398
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 524 x 332 x 442

Описание комплектации

  • Короткая ручная насадка для мебели
  • Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.

Оснащение

  • Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
  • Держатель насадки для пола
  • Форсунка: Насадка для мягкой мебели, оранжевая
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1

Видео

Области применения
  • Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
  • Для устранения пятен с текстильных поверхностей
  • Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей
  • Для интенсивной глубокой очистки обивки автомобильных сидений
  • Для очистки обивки в зонах с повышенными гигиеническими требованиями
Принадлежности
Чистящее средство