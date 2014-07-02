Профессиональный моющий пылесос PW 30/1
Дополнительная автоматическая щетка PW 30/1 для всех моделей Puzzi 300 для повышения продуктивности приблизительно на 35 %.
Щеточная моющая головка 30/1 была разработана в качестве дополнительного аксессуара для Puzzi 300 S для интенсификации процесса глубокой очистки. Эта щеточная моющая головка повышает производительность приблизительно на 35 %. Она позволяет вам распылять, чистить и всасывать за один проход. С увеличенной рабочей шириной 315 мм (235 мм для PW 10), что на 25 % повышает производительность, PW 30/1 в комплекте с Puzzi 300 S является более эффективной чистящей системой и приводит к выдающимся результатам.
Особенности и преимущества
Вращающиеся щетки.Для улучшения процесса очистки и выравнивания ворса ковра.
Улучшенная эффективность очистки.Увеличивает производительность очистки площади до 35%.
Прозрачное смотровое окошкоСмотровое окно на насадке для непрерывного контроля за процессом обратного всасывания.
Универсальные возможности
- Быстрая и простая установка вместо насадки для пола.
- Вращающаяся щетка для очистки
- Легкий запуск с помощью переключателя.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|70 - 110
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|60
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Длина кабеля (м)
|7
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 260 x 835