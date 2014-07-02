Щеточная моющая головка 30/1 была разработана в качестве дополнительного аксессуара для Puzzi 300 S для интенсификации процесса глубокой очистки. Эта щеточная моющая головка повышает производительность приблизительно на 35 %. Она позволяет вам распылять, чистить и всасывать за один проход. С увеличенной рабочей шириной 315 мм (235 мм для PW 10), что на 25 % повышает производительность, PW 30/1 в комплекте с Puzzi 300 S является более эффективной чистящей системой и приводит к выдающимся результатам.