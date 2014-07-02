Профессиональный моющий пылесос PW 30/1

Дополнительная автоматическая щетка PW 30/1 для всех моделей Puzzi 300 для повышения продуктивности приблизительно на 35 %.

Щеточная моющая головка 30/1 была разработана в качестве дополнительного аксессуара для Puzzi 300 S для интенсификации процесса глубокой очистки. Эта щеточная моющая головка повышает производительность приблизительно на 35 %. Она позволяет вам распылять, чистить и всасывать за один проход. С увеличенной рабочей шириной 315 мм (235 мм для PW 10), что на 25 % повышает производительность, PW 30/1 в комплекте с Puzzi 300 S является более эффективной чистящей системой и приводит к выдающимся результатам.

Особенности и преимущества
Профессиональный моющий пылесос PW 30/1: Вращающиеся щетки.
Вращающиеся щетки.
Для улучшения процесса очистки и выравнивания ворса ковра.
Профессиональный моющий пылесос PW 30/1: Улучшенная эффективность очистки.
Улучшенная эффективность очистки.
Увеличивает производительность очистки площади до 35%.
Профессиональный моющий пылесос PW 30/1: Прозрачное смотровое окошко
Прозрачное смотровое окошко
Смотровое окно на насадке для непрерывного контроля за процессом обратного всасывания.
Универсальные возможности
  • Быстрая и простая установка вместо насадки для пола.
  • Вращающаяся щетка для очистки
  • Легкий запуск с помощью переключателя.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 70 - 110
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 60
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Длина кабеля (м) 7
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 5,9
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 260 x 835
Чистящее средство