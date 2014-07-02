Профессиональный моющий пылесос PW 30/1 (мощная щетка для Puzzi 10/2)
Насадка PW 30/1 для моющего пылесоса Puzzi 10/2 с вращающимся щеточным валиком значительно повышает эффективность очистки и увеличивает производительность устройства до 35%.
Легкая в использовании и чрезвычайно эффективная насадка PW 30/1 для моющего пылесоса Puzzi 10/2 обеспечивает отличные результаты очистки. Она легко устанавливается вместо стандартной насадки для ковров, всего за несколько секунд, и существенно повышает качество и скорость уборки. Во время одного прохода моющий раствор распыляется на поверхность, втирается вращающимся щеточным валиком, а затем сразу же всасывается вместе с грязью. Такой подход позволяет не только значительно улучшить качество очистки, но и увеличить производительность уборки пылесоса Puzzi 10/2 до 35%.
Особенности и преимущества
Вращающиеся щетки.Для улучшения процесса очистки и выравнивания ворса ковра.
Улучшенная эффективность очистки.Увеличивает производительность очистки площади до 35%.
Прозрачное смотровое окошкоСмотровое окно на насадке для непрерывного контроля за процессом обратного всасывания.
Универсальные возможности
- Быстрая и простая установка вместо насадки для пола.
- Вращение роликовой щетки облегчает работу с насадкой PW 30/1.
- Легкий запуск с помощью переключателя.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|40 - 55
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|60
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Длина кабеля (м)
|4
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 260 x 835
Области применения
- Ковровое покрытие