Профессиональный моющий пылесос PW 30/1 (мощная щетка для Puzzi 10/2)

Насадка PW 30/1 для моющего пылесоса Puzzi 10/2 с вращающимся щеточным валиком значительно повышает эффективность очистки и увеличивает производительность устройства до 35%.

Легкая в использовании и чрезвычайно эффективная насадка PW 30/1 для моющего пылесоса Puzzi 10/2 обеспечивает отличные результаты очистки. Она легко устанавливается вместо стандартной насадки для ковров, всего за несколько секунд, и существенно повышает качество и скорость уборки. Во время одного прохода моющий раствор распыляется на поверхность, втирается вращающимся щеточным валиком, а затем сразу же всасывается вместе с грязью. Такой подход позволяет не только значительно улучшить качество очистки, но и увеличить производительность уборки пылесоса Puzzi 10/2 до 35%.

Особенности и преимущества
Вращающиеся щетки.
Для улучшения процесса очистки и выравнивания ворса ковра.
Улучшенная эффективность очистки.
Увеличивает производительность очистки площади до 35%.
Прозрачное смотровое окошко
Смотровое окно на насадке для непрерывного контроля за процессом обратного всасывания.
Универсальные возможности
  • Быстрая и простая установка вместо насадки для пола.
  • Вращение роликовой щетки облегчает работу с насадкой PW 30/1.
  • Легкий запуск с помощью переключателя.
Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 40 - 55
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 60
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Длина кабеля (м) 4
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 5,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 260 x 835

Области применения
  • Ковровое покрытие
