Легкая в использовании и чрезвычайно эффективная насадка PW 30/1 для моющего пылесоса Puzzi 10/2 обеспечивает отличные результаты очистки. Она легко устанавливается вместо стандартной насадки для ковров, всего за несколько секунд, и существенно повышает качество и скорость уборки. Во время одного прохода моющий раствор распыляется на поверхность, втирается вращающимся щеточным валиком, а затем сразу же всасывается вместе с грязью. Такой подход позволяет не только значительно улучшить качество очистки, но и увеличить производительность уборки пылесоса Puzzi 10/2 до 35%.