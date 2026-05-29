Профессиональная цепная пила CS 330 BP

CS 330 Bp аккумуляторная цепная пила - впечатляюще мощная и производительная, для ежедневного профессионального использовании, с батареей, выполненой по инновационной технологии 50 В, для применения в местах, где нужен тихий инструмент. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Аккумуляторная цепная пила CS 330 Bp - идеальный инструмент для работ в чувствительных к шуму местах, таких как жилые кварталы, школы, больницы и парки. Цепная пила выполнена по инновационной технологии 50 В, отличается от бензопил пониженным уровнем вибрации и шума, простотой и удобством эксплуатации, а так же отсутствием вредных выхлопных газов. Это делает ее идеальным помощником и дополнением, в том числе и при уборке территорий коммунальной техникой Kärcher. Пила оптимальна как для различных ежедневных работ, например, в парках и гостиничных территориях, так и уборки поваленных и повреждённых после шторма деревьев. Батареи и зарядное устройство для CS 330 Bp приобретаются отдельно.

Особенности и преимущества
Профессиональная цепная пила CS 330 BP: Удобный для пользователя, автоматическая смазка цепи
Удобный для пользователя, автоматическая смазка цепи
Меньше требуется обслуживание, оптимальная смазка цепи и длительный срок службы.
Профессиональная цепная пила CS 330 BP: Максимальная безопасность благодаря электрическому тормозу цепи
Максимальная безопасность благодаря электрическому тормозу цепи
Для обеспечения максимальной безопасности, цепь немедленно останавливается при контакте ограничителя с передней рукой.
Профессиональная цепная пила CS 330 BP: Батарея полностью совместима со всеми инструментами ассортимента Керхер Park & City
Батарея полностью совместима со всеми инструментами ассортимента Керхер Park & City
Максимальная гибкость. При необходимости батареи могут быть быстро переставлена на другой инструмент.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Экологичный и ориентированный на пользователя. Нет выхлопных газов.
До 50% тише бензиновых инструментов
  • Может быть использован в случаях, когда нельзя сильно шуметь, например, в жилых районах, вблизи школ и в ночное время.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Предназначен для продолжительной работы, сохраняя силы оператора.
До 90% ниже расходы в целом по сравнению с бензиновым инструментом
  • Высокая экономичность, так как нет затрат на бензин и техническое обслуживание обходится значительно дешевле бензоинструмента.
До 50% быстрее время зарядки по сравнению со стандартным инструментом благодаря 50-вольтовой технологии
  • Повышение эффективности за счет сокращения простоев.
Спецификации

Технические характеристики

Шина (см) 35
Скорость движения цепи (м/с) 12
Шаг цепи 325"
Тип цепи Oregon 90PX052X
Уровень звукового давления (дБ(А)) 86
Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А)) 99
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 50
Вес (без аксессуаров) (кг) 3,405
Вес (с упаковкой) (кг) 7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 780 x 240 x 247
Области применения
  • Уборка упавших после сильного ветра веток и деревьев
  • Обрезка деревьев и живой изгороди в парках и городских районах
  • Валка и обрезка малых и средних деревьев в населеных пунктах
Принадлежности