Профессиональная цепная пила CS 330 BP
CS 330 Bp аккумуляторная цепная пила - впечатляюще мощная и производительная, для ежедневного профессионального использовании, с батареей, выполненой по инновационной технологии 50 В, для применения в местах, где нужен тихий инструмент. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Аккумуляторная цепная пила CS 330 Bp - идеальный инструмент для работ в чувствительных к шуму местах, таких как жилые кварталы, школы, больницы и парки. Цепная пила выполнена по инновационной технологии 50 В, отличается от бензопил пониженным уровнем вибрации и шума, простотой и удобством эксплуатации, а так же отсутствием вредных выхлопных газов. Это делает ее идеальным помощником и дополнением, в том числе и при уборке территорий коммунальной техникой Kärcher. Пила оптимальна как для различных ежедневных работ, например, в парках и гостиничных территориях, так и уборки поваленных и повреждённых после шторма деревьев. Батареи и зарядное устройство для CS 330 Bp приобретаются отдельно.
Особенности и преимущества
Удобный для пользователя, автоматическая смазка цепиМеньше требуется обслуживание, оптимальная смазка цепи и длительный срок службы.
Максимальная безопасность благодаря электрическому тормозу цепиДля обеспечения максимальной безопасности, цепь немедленно останавливается при контакте ограничителя с передней рукой.
Батарея полностью совместима со всеми инструментами ассортимента Керхер Park & CityМаксимальная гибкость. При необходимости батареи могут быть быстро переставлена на другой инструмент.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Экологичный и ориентированный на пользователя. Нет выхлопных газов.
До 50% тише бензиновых инструментов
- Может быть использован в случаях, когда нельзя сильно шуметь, например, в жилых районах, вблизи школ и в ночное время.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Предназначен для продолжительной работы, сохраняя силы оператора.
До 90% ниже расходы в целом по сравнению с бензиновым инструментом
- Высокая экономичность, так как нет затрат на бензин и техническое обслуживание обходится значительно дешевле бензоинструмента.
До 50% быстрее время зарядки по сравнению со стандартным инструментом благодаря 50-вольтовой технологии
- Повышение эффективности за счет сокращения простоев.
Спецификации
Технические характеристики
|Шина (см)
|35
|Скорость движения цепи (м/с)
|12
|Шаг цепи
|325"
|Тип цепи
|Oregon 90PX052X
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|86
|Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А))
|99
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|50
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|3,405
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|780 x 240 x 247
Области применения
- Уборка упавших после сильного ветра веток и деревьев
- Обрезка деревьев и живой изгороди в парках и городских районах
- Валка и обрезка малых и средних деревьев в населеных пунктах