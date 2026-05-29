Аккумуляторная цепная пила CS 330 Bp - идеальный инструмент для работ в чувствительных к шуму местах, таких как жилые кварталы, школы, больницы и парки. Цепная пила выполнена по инновационной технологии 50 В, отличается от бензопил пониженным уровнем вибрации и шума, простотой и удобством эксплуатации, а так же отсутствием вредных выхлопных газов. Это делает ее идеальным помощником и дополнением, в том числе и при уборке территорий коммунальной техникой Kärcher. Пила оптимальна как для различных ежедневных работ, например, в парках и гостиничных территориях, так и уборки поваленных и повреждённых после шторма деревьев. Батареи и зарядное устройство для CS 330 Bp приобретаются отдельно.