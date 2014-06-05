АЗС

Автовладельцам нравятся ухоженные АЗС. С течением времени в работе автозаправочных станций произошли большие изменения: если раньше клиентам просто продавали топливо, то теперь им предлагается еще и широкий спектр услуг. На многих АЗС функционируют круглосуточные магазины, закусочные и автомойки, требующие тщательной уборки и надлежащего ухода – ведь посетители ценят чистоту и порядок! Kärcher – верный партнер в решении любых задач чистки, возникающих на территории автозаправочного комплекса и во всех его торговых и сервисных помещениях. Убедитесь в этом сами, ознакомившись с нашим обширным ассортиментом.