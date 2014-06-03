Химическая промышленность
Превосходное сочетание: эффективность и чистота. Для устранения разнообразных загрязнений на предприятиях химической промышленности требуется надежная и эффективная уборочная техника. Машины и аппараты Kärcher подходят для решения любых задач: очистки технологического оборудования и емкостей, уборки в цехах, офисах и на производственной территории. Являясь системным оферентом, Kärcher предлагает также все необходимое для эффективной эксплуатации своей техники: широкий ассортимент чистящих средств и принадлежности, рассчитанные на самые разнообразные потребности. Высокопроизводительная и простая в обслуживании уборочная техника, в которой воплощены инновационные технологии Kärcher, обеспечивает быстрое и качественное выполнение любых работ в самых сложных условиях эксплуатации.
Превосходное сочетание технологий производства и очистки
Техника Kärcher отличается прочной конструкцией, простотой в обращении и широким спектром применения. Именно эти свойства играют решающую роль на производстве, обеспечивая быструю и надежную очистку оборудования. Все наши решения специально рассчитаны на то, чтобы очистка не вызывала перебоев в производственном процессе. А для этого важно, чтобы Вы могли быстро реагировать на нештатные ситуации (например, сразу собирать разлившиеся жидкости).
Постоянное поддержание чистоты
Мобильные и универсальные промышленные пылесосы Kärcher легко и эффективно очищают труднодоступные места от влажной и сухой грязи. Используемые в них мощные турбины выполнены по современной технологии, гарантирующей стабильность силы всасывания.
Эффективная чистка высоким давлением
Аппараты высокого давления Kärcher надежно удаляют с производственного оборудования вязкие загрязнения, например, стойкий масляный налет.
Аккуратное удаление стойкой грязи
Устранение проблематичных загрязнений при переходе к выпуску новых партий продукции (например, удаление следов лака, масел, жиров, силикона, резины или остатков термопластов) требует эффективного метода чистки, гарантирующего полное удаление грязи без повреждения поверхностей оборудования. В случаях, не допускающих применения воды, для этого прекрасно подходят аппараты для струйной чистки сухим льдом, не оставляющим следов благодаря мгновенному превращению в углекислый газ.
Чистота – залог успеха
Kärcher предлагает Вам технику, чистящие средства и принадлежности для любых областей применения: от уборки в цехах и на производственной территории до наведения чистоты в офисных и бытовых помещениях. В программе Kärcher найдется подходящее решение для устранения любого вида загрязнений: пылесосы для сбора мокрого или сухого мусора, поломоечные машины для удаления с полов отходов производства или подметальные машины для очистки больших наружных площадей.
Безупречная чистота на складах
Гладкие напольные покрытия в производственных или складских помещениях могут эффективно очищаться от разных загрязнений (жидкостей, масел или гранулированных материалов) при помощи поломойно-всасывающих машин, сочетающих преимущества моющих пылесосов с механическим воздействием щеток. Использование такой техники гарантирует тщательную и экономичную уборку больших площадей.
Быстрая уборка наружной территории
Подметально-всасывающие машины превосходно очищают асфальтовые покрытия, шероховатые поверхности и даже участки с большим уклоном. Для уборки особенно больших площадей в модельном ряду Kärcher есть машины с высокой производительностью по площади (до 6.000 м2).
Всегда наилучший результат
Мощные пылесосы Kärcher прекрасно справляются с любыми повседневными загрязнениями. Широкий выбор принадлежностей позволяет эффективно очищать с их помощью любые напольные покрытия (ковровые, ламинат, ПВХ и т. д.).
Индивидуальный подход к чистке емкостей
Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает надежные и эффективные системы для внутренней чистки емкостей разных видов. Испытанные, совершенные технические решения гарантируют тщательную очистку с экономией энергии. Очень важно и то, что модульная конструкция позволяет создавать установки по индивидуальному заказу. Выбор компонентов определяется Вашими потребностями. При этом Kärcher гарантирует Вам полную сервисную поддержку – от проектирования установки до ее монтажа и технического обслуживания.
Очистка технологических емкостей
Для очистки реакторов, загрязненных кремнийсодержащими продуктами, Kärcher предлагает профессиональную, высокорентабельную систему, включающую модули промывки, сушки и фильтрации. Чистящее средство, циркулирующее в замкнутом контуре, используется неоднократно.
Легкая очистка больших емкостей
Мобильный агрегат высокого давления SHD-R 3000 FLM прекрасно подходит для очистки резервуаров больших размеров. Он оснащен регулируемой по высоте и наклону телескопической стрелой, к которой прикреплена разбрызгивающая головка. Конструкция головки и длина стрелы могут адаптироваться к требованиям заказчика.
Специальное решение для очистки легких бочек
Kärcher предлагает специальную установку, обеспечивающую быструю очистку бочек и других легких емкостей любой формы диаметром до 750 мм. Заранее смонтированные разбрызгивающая головка и поддон для циркуляции воды гарантируют немедленную готовность к работе.
Превосходная очистка стандартных контейнеров
Kärcher предлагает эффективное решение для очистки кубических контейнеров (IBC), изготовленных из разных материалов и имеющих самые разнообразные загрязнения. Высокая температура воды (до 90 °C) гарантирует интенсивную очистку.