Области применения

Тщательная очистка внутренних поверхностей емкостей представляет собой сложную задачу, требующую учета ряда специфических условий: размеров и геометрической формы конкретной емкости, типичного состава загрязнений, а также внешних влияющих факторов. Поэтому Kärcher детально прорабатывает проект каждой своей установки, что убедительно подтверждается приведенными ниже примерами.

Очистка автоцистерн любого назначения

Процессы очистки внутренних стенок автоцистерн, используемых для перевозки жидких или сыпучих грузов, осуществляются с высокой точностью в автоматическом режиме. Для этого используются специальные разбрызгивающие головки, оптимально взаимодействующие с системами управления Kärcher и рядом других компонентов: высокоэффективными насосами высокого давления, водонагревателями, парогенераторами и разнообразными принадлежностями. Такие модульные системы позволяют решать любые задачи: очистки цистерны холодной, теплой или горячей водой, кислыми или щелочными растворами, ее пропаривания и сушки.

Внутренняя чистка
Сушка
Наружная чистка
Установки для чистки цистерн

Превосходная комбинация: оборудование для очистки 20-футовых контейнеров

Очистка контейнеров для комбинированных железнодорожных, водных и автомобильных перевозок требует применения высокопроизводительного и надежного оборудования – ведь эта система логистики предъявляет особые требования, связанные с сетевой инфраструктурой и быстрой оборачиваемостью.

Станция очистки
Powerknopf
Мостовой кран
Системы сушки

На рельсах экономии: очистка вагонов-цистерн

Большие размеры железнодорожных цистерн и сложные условия их очистки предъявляют особые требования к используемому оборудованию. Kärcher обладает обширными знаниями и опытом в области внутренней чистки вагонов-цистерн, а уникальная сервисная сеть Kärcher позволяет удовлетворять самым высоким запросам клиентов.

Станция очистки
Быстро и на всю длину
На всех парах
Behälterreinigung außergewöhnliche Komponenten

Превосходная очистка кубических контейнеров всех размеров

Очистка и повторное применение кубических контейнеров IBC (Intermediate Bulk Container), называемых также "еврокубами", намного выгоднее использования одноразовой тары. Кроме того, использование многооборотных контейнеров вносит значительный вклад в дело охраны окружающей среды. Kärcher предлагает установки для очистки кубических контейнеров всех размеров, рассчитанных на перевозку любых веществ.

Широкий спектр применения
IBC
Высокая производительность при малых размерах
Чистка кубических контейнеров

Специальное решение для очистки легких бочек

Kärcher предлагает специальную установку, обеспечивающую быструю очистку бочек и других легких емкостей любой формы диаметром до 750 мм. Заранее смонтированные разбрызгивающая головка и поддон для циркуляции воды гарантируют немедленную готовность к работе.

Быстрая подготовка к работе
Интеграция
Тщательная очистка
Готовность к повторному использованию
Простота в обращении
Решение специальных задач чистки

Чистка емкостей в химической промышленности

Для химической промышленности характерен широчайший спектр проблем чистки. Из-за разнообразия производственных процессов и используемых веществ здесь предъявляются особые требования к индивидуальным решениям – от специальных технологий для удаления остатков лаков или растворителей до соответствия требованиям взрывозащищенности, регламентируемым директивой ATEX 94/9.

Очистка реакторов
SHDR 3000
Разбрызгивающая головка с поворотной опорой
Мобильная система циркуляции
Схема системы

Безопасная очистка реакторов

Очистка полустационарных реакторов представляет собой особую задачу, профессиональное решение которой, предполагающее автоматизацию всех технологических операций и их интеграцию в производственный процесс, является необходимым условием надежного протекания химических реакций. Поэтому очистка реакторов (в частности, для производства поликристаллического кремния) требует применения прогрессивных технологий, в разработке которых Kärcher играет ведущую роль.

Функциональная схема
Станция очистки
Резервуар для работы в режиме циркуляции
Командный пост
Простота управления