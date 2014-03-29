Опыт применения установок по всему миру

Australian Terminal Services (Австралия)

Компания Australian Terminal Services, входящая в один из ведущих промышленных холдингов Австралии Transpacific Industries Group LTD, в 2001 г. поручила компании Kärcher сооружение в Квинсленде крупной установки для внутренней чистки емкостей.

Установка, проектировавшаяся специально в расчете на очистку автоцистерн, 20-футовых и малогабаритных контейнеров, состоит из 3 технологических линий, две из которых рассчитаны на обработку автоцистерн, а еще одна – на очистку контейнеров. Каждая из линий для очистки автоцистерн позволяет одновременно очищать до 4 камер цистерны.



Установка оснащена системой программного управления и панелью для оператора, позволяющей конфигурировать до 5 автоматических программных циклов для каждой линии.

Внутренняя очистка производится в автоматическом режиме и может сопровождаться подачей до 2 чистящих средств в режиме высокого давления. Наружная очистка осуществляется вручную. При этом также могут использоваться до 2 чистящих средств, подаваемых со стороны всасывания.

Система дистанционного управления обеспечивает свободный выбор технологических линий и отдельных операций. Для каждой линии предусмотрена возможность сушки горячим воздухом до 5 камер.