Созданная на основе нашего богатого опыта в области технологий наружной очистки автомобилей однощеточная моечная установка RBS 6014 предназначена для ухода за различными грузовыми автомобилями (в т. ч. седельными тягачами и прицепами) и автобусами габаритной высотой до 4,2 м. Перемещаемая и управляемая вручную установка, подключаемая к электросети 3~ / 400 В / 50 Гц, представляет собой эффективное решение для автопарков, включающих до 15 транспортных средств. 4 легкоподвижных колеса позволяют легко перемещать ее относительно автомобиля, очищая при этом его переднюю, заднюю и боковые поверхности, включая наклонные (под углом до 10°). В опорную раму щетки интегрированы две трубы с форсунками, обеспечивающими орошение щетки рабочим диаметром около 1000 мм, состоящей из полусегментов с профилированной полиэтиленовой щетиной. Закрепленный с обеих сторон щеточный вал приводится во вращение электродвигателем через цепную передачу с устройством автоматического натяжения цепи. Прочная и устойчивая к коррозии конструкция установки включает сварную алюминиевую раму и ряд других надежных и не подверженных коррозии компонентов, в частности брызгозащитный экран из специального прозрачного полиэфирного материала и регулировочное колесо из нержавеющей стали.