Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6014
Перемещаемая вручную однощеточная моечная установка RBS 6014 с трехфазным электропитанием (400 В / 50 Гц) предназначена для быстрой наружной очистки грузовых автомобилей. Прекрасно подходит для небольших автопарков (до 15 транспортных средств).
Созданная на основе нашего богатого опыта в области технологий наружной очистки автомобилей однощеточная моечная установка RBS 6014 предназначена для ухода за различными грузовыми автомобилями (в т. ч. седельными тягачами и прицепами) и автобусами габаритной высотой до 4,2 м. Перемещаемая и управляемая вручную установка, подключаемая к электросети 3~ / 400 В / 50 Гц, представляет собой эффективное решение для автопарков, включающих до 15 транспортных средств. 4 легкоподвижных колеса позволяют легко перемещать ее относительно автомобиля, очищая при этом его переднюю, заднюю и боковые поверхности, включая наклонные (под углом до 10°). В опорную раму щетки интегрированы две трубы с форсунками, обеспечивающими орошение щетки рабочим диаметром около 1000 мм, состоящей из полусегментов с профилированной полиэтиленовой щетиной. Закрепленный с обеих сторон щеточный вал приводится во вращение электродвигателем через цепную передачу с устройством автоматического натяжения цепи. Прочная и устойчивая к коррозии конструкция установки включает сварную алюминиевую раму и ряд других надежных и не подверженных коррозии компонентов, в частности брызгозащитный экран из специального прозрачного полиэфирного материала и регулировочное колесо из нержавеющей стали.
Особенности и преимущества
Регулировочное колесоВозможность перемещения вдоль вертикальных и наклонных поверхностей. Возможность очистки наклонных передних поверхностей автомобилей (с углом наклона до 10°).
Система дозирования чистящего средстваВозможность добавки чистящего средства при помощи дозирующего насоса.
Безопасность управления и эксплуатацииВращение щетки облегчает перемещение установки вдоль транспортного средства. Если отпустить ручку, вращение щеток останавливается.
Легкая алюминиевая конструкция
- Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
- Обшивка полукруглой формы надежно защищает оператора от брызг воды.
4 основных и 2 дополнительных колеса
- Превосходная маневренность и высокая устойчивость.
- Точное перемещение в процессе мойки автомобиля.
Спецификации
Технические характеристики
|Высота установки (мм)
|4370
|Рабочая высота (мм)
|4205
|Технические требования к установке оборудования (мм)
|4620 x 1700 x 1500
|Количество фаз тока (~)
|3
|Частота (Гц)
|50
|Напряжение (В)
|400
Описание комплектации
- Шкаф управления установкой
- Стандартная высота колес
Оснащение
- Количество щеток: 1 шт.
- Индивидуальное оснащение щетками
Области применения
- Для ручной наружной очистки автомобилей со всех сторон