Bolsa de filtro de fieltro KFI 487
Las bolsas de filtro de fieltro resistentes a roturas ofrecen un alto nivel de retención del polvo y permiten ciclos de aspiración más largos que al emplear bolsas de filtro de papel. Para las aspiradoras en seco y húmedo de las series MV 4 a MV 6 y WD 4 a WD 6 de la gama Home & Garden de Kärcher son aptas las bolsas de filtro de fieltro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|4
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 190 x 13
Campos de aplicación
- Aspiración de suciedad seca