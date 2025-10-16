Bolsa de filtro de fieltro KFI 487

Las bolsas de filtro de fieltro resistentes a roturas ofrecen un alto nivel de retención del polvo y permiten ciclos de aspiración más largos que al emplear bolsas de filtro de papel. Para las aspiradoras en seco y húmedo de las series MV 4 a MV 6 y WD 4 a WD 6 de la gama Home & Garden de Kärcher son aptas las bolsas de filtro de fieltro.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 4
Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 190 x 13
Campos de aplicación
  • Aspiración de suciedad seca