Bolsas de filtro de papel, 5 Unidad(es), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Cinco bolsas de filtro de papel de tres capas resistentes a la rotura. BIA-(U, S, G, C), tipo de polvo M. Para todas las variantes de los modelos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, así como NT 72/2 Eco Tc.

Las bolsas de filtro de papel de tres capas resistentes a la rotura (BIA-[U, S, G, C], tipo de polvo M) son adecuadas para todas las variantes de los modelos NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, así como para el equipo NT 72/2 Eco Tc. Contenido: 5 unidades.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de unidades (Unidad(es)) 5
Color marrón
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,7
Dimensiones (l × a × h). (mm) 340 x 260 x 35
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Created with AI (artificial intelligence)

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