Boquilla manual

Para limpieza de duchas, azulejos, etc. Se puede utilizar con o sin funda.

Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de pequeñas superficies. La boquilla manual se puede usar con o sin funda de limpieza. La suciedad incrustada se puede eliminar, primero, con las robustas cerdas. A continuación, se puede utilizar la boquilla con funda y desprender y recoger la suciedad con toda facilidad. La boquilla manual es especialmente adecuada para paredes alicatadas, espejos, cabinas de ducha, campanas extractoras, hornillos y mucho más.

Características y ventajas
Cerdas de limpieza
  • Para desprender la suciedad incrustada
Práctico tamaño
  • Perfecto para pequeñas superficies, ventanas, etc.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 165 x 200 x 60
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Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Azulejos
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Frigoríficos (interior/exterior)
Created with AI (artificial intelligence)

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