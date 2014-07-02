Boquilla suelos DN 35 300mm
Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.
Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|300
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). ( )
|300 x 150 x 80