Boquilla suelos DN 35 300mm

Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.

Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) B 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 300
Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). ( ) 300 x 150 x 80
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