Borde de goma

Labio de repuesto para boquilla de limpieza de ventanas 4.130-115

El labio de secado de goma para la boquilla para limpieza de ventanas de la limpiadora de vapor se puede sustituir según las necesidades. Para limpiar los cristales sin marcas durante muchos, muchos años.

Características y ventajas
Labio de secado de goma
  • Para el cambio del labio de secado de la boquilla para limpieza de ventanas en caso de desgaste
  • Resultado de eliminación sin marcas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color gris
Dimensiones (l × a × h). (mm) 257 x 21 x 9
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Espejos
Created with AI (artificial intelligence)

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