Cepillo redondo grande

Con el cepillo redondo de gran tamaño, las superficies grandes pueden limpiarse en el mismo tiempo.

¡Más superficie en el mismo tiempo! Con ayuda del cepillo redondo de gran tamaño, las superficies grandes se limpian más rápido. En comparación con los cepillos más pequeños, el cepillo redondo de gran tamaño puede eliminar la suciedad incrustada de una superficie considerablemente mayor en el mismo tiempo.

Características y ventajas
Gran superficie de limpieza
  • Limpieza rápida de grandes superficies.
Material de las cerdas de gran calidad
  • Con los cepillos redondos grandes, resistentes y duraderos se puede eliminar fácilmente la suciedad incrustada.
Limpieza sencilla de superficies redondas gracias a la forma ergonómica de los cepillos
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 50 x 50 x 48
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados