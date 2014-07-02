Filtro plano sólo para recambio Kaercher

Filtro plegado plano Dry de material de fibras de celulosa con etiqueta verde. Apto para la aspiración de polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M.

Adecuado para todos los modelos NT-Tact y Ap de un solo motor de Kärcher y fabricado en material de fibras de celulosa: el filtro plegado plano Dry destaca por su grado de separación de polvo del 99,9 por ciento, certificaciones para las categorías de polvo L y M y es apto para la aspiración segura de polvo fino seco y de suciedad gruesa. Para evitar la confusión con otros filtros, el modelo Dry dispone de una etiqueta verde. Si es necesario aspirar líquidos, el filtro deberá secarse después de la utilización para conservar su capacidad de aspiración.

Características y ventajas
Realizado en material de fibras de celulosa
  • Mantenimiento muy rentable.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de unidades (Unidad(es)) 1
Categoría de polvo L / M
Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 140 x 57 x 240
Videos
Campos de aplicación
  • Para la aspiración de polvo seco y de suciedad gruesa (codificación por colores: verde)
  • Certificado para las categorías de polvo M y L
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados