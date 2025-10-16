Filtro plegado plano KFI 4410
La aspiradora en seco y húmedo a baterías WD 3 Battery de la plataforma a batería Battery Power de 36 V, con diversidad de accesorios para aplicaciones manuales suelo. Batería por separado.
El filtro plegado plano intercalado en un cartucho puede cambiarse de forma particularmente rápida y fácil, sin entrar en contacto con la suciedad: basta con abrir el cartucho filtrante, cambiar el filtro, cerrar el cartucho filtrante y ¡listo! También resulta práctico: el filtro plegado plano para las aspiradoras en seco y húmedo de las series MV 4 a MV 6 y WD 4 a WD 6 permite aspirar en seco y húmedo sin interrupciones constantes debido al cambio de filtros.
Características y ventajas
Sistema de extracción del filtro patentado
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|163 x 104 x 50
Campos de aplicación
- Eliminación de suciedad gruesa (p. ej., en talleres, garajes o sótanos)
- Aspiración eficaz de líquidos