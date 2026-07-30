FR Classic surface cleaner

El modelo básico ideal de la gama de limpiadoras de superficies de Kärcher para la limpieza de superficies en interiores y exteriores. Con protección contra salpicaduras y hasta 150 bar de presión de trabajo.

La FR Classic es el modelo básico de la gama de limpiadoras de superficies de Kärcher para la limpieza sin salpicaduras de superficies en interiores y exteriores. Convence con una presión de trabajo de hasta 150 bar y un caudal de agua de 600 l/h de agua caliente a 40 °C. Tenga en cuenta que el kit de boquillas debe pedirse por separado.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 300
Conexión EASY!Lock
Peso (kg) 1,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,1
Equipos compatibles
Accesorios
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