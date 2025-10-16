HK 12 high pressure hose set+trigger gun
Kit de mejora con manguera de alta presión de 7,5 m, pistola de alta presión y adaptador Quick Connect para las gamas K 2-K 7. Para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher.
El juego de accesorios del equipo de serie incluye una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola de alta presión ergonómica y un adaptador para montar posteriormente la práctica unión rápida Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. Apto para todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras construidas a partir del año 1992.
Características y ventajas
Adaptador
- Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Manguera de alta presión
- Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
- Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|7,5
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|551 x 250 x 60
Equipos compatibles
Accesorios
