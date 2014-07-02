Manguera de alta presión, 10 m, B 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 8 / 155 °C / 315 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura nominal ( )
|B 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|315
|Longitud (m)
|10
|Conexión
|1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,3