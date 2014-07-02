Manguera de alta presión, 10 m, B 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras

con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 8 / 155 °C / 315 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura nominal ( ) B 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 315
Longitud (m) 10
Conexión 1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,3
Created with AI (artificial intelligence)

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