Manguera de alta presión Longlife, 20 m, B 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras

Manguera de alta presión (DN 8) de 20 m para presiones de hasta 400 bar. Con conexión para enrollador de mangueras AVS y doble refuerzo de alambre de acero. Acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados de la manguera.

Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. Con doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Otros datos fundamentales: AN 8 / 155 °C / 400 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura nominal ( ) B 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 20
Conexión 1 EASY!Lock / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
Peso con embalaje incluido. (kg) 6,1
Manguera de alta presión Longlife, 20 m, B 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
Created with AI (artificial intelligence)

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