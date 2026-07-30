Enrollador de mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero/plástico, 20 m

Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubrimiento en polvo de acero y el tambor, en plástico.

Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubrimiento en polvo de acero y el tambor, en plástico.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 100
Presión máx. (bar) 200
Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 13,3

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
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