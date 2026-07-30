Enrollador de mangueras automático de acero inoxidable/plástico, 20 m
Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.
Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|20
|Temperatura (°C)
|máx. 150
|Presión máx. (bar)
|200
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|13,2
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
Equipos compatibles
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.