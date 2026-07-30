El kit está compuesto por una manguera flexible plana de 1,25 pulgadas y una abrazadera para mangueras de acero inoxidable (30-40 mm) con tornillo de mariposa para la conexión sin herramientas. El kit de mangueras tejidas de Kärcher es especialmente recomendable para usar con bombas sumergibles de agua sucia y limpia. Es la solución ideal para la evacuación de grandes caudales de agua como, por ejemplo, en el caso de inundaciones. La manguera de 10 metros de longitud se puede enrollar en plano y así se puede almacenar ahorrando espacio. La presión de trabajo máxima es de 5 bar.