Manguera de evacuación 10m
Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible. Incluye abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles.
El kit está compuesto por una manguera flexible plana de 1,25 pulgadas y una abrazadera para mangueras de acero inoxidable (30-40 mm) con tornillo de mariposa para la conexión sin herramientas. El kit de mangueras tejidas de Kärcher es especialmente recomendable para usar con bombas sumergibles de agua sucia y limpia. Es la solución ideal para la evacuación de grandes caudales de agua como, por ejemplo, en el caso de inundaciones. La manguera de 10 metros de longitud se puede enrollar en plano y así se puede almacenar ahorrando espacio. La presión de trabajo máxima es de 5 bar.
Características y ventajas
Manguera plana flexibleAlmacenaje compacto en poco espacio.
Manguera de desagüe de 1,25 pulgadasMayor diámetro para un mayor caudal.
Incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable con tornillo de mariposaConexión sin herramientas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1 1/4″
|Longitud de manguera (m)
|10
|Presión de estallido (bar)
|máx. 5
|Color
|Antracita
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 260 x 55
Campos de aplicación
- Para el bombeo de agua de estanques de jardín
- Para daños causados por el agua en el hogar y el sótano (fuga de lavadora o entrada de agua subterránea)
- Para bombear el agua de las piscinas