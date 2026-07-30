Manguera de evacuación 10m

Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible. Incluye abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles.

El kit está compuesto por una manguera flexible plana de 1,25 pulgadas y una abrazadera para mangueras de acero inoxidable (30-40 mm) con tornillo de mariposa para la conexión sin herramientas. El kit de mangueras tejidas de Kärcher es especialmente recomendable para usar con bombas sumergibles de agua sucia y limpia. Es la solución ideal para la evacuación de grandes caudales de agua como, por ejemplo, en el caso de inundaciones. La manguera de 10 metros de longitud se puede enrollar en plano y así se puede almacenar ahorrando espacio. La presión de trabajo máxima es de 5 bar.

Características y ventajas
Manguera de evacuación 10m: Manguera plana flexible
Manguera plana flexible
Almacenaje compacto en poco espacio.
Manguera de evacuación 10m: Manguera de desagüe de 1,25 pulgadas
Manguera de desagüe de 1,25 pulgadas
Mayor diámetro para un mayor caudal.
Manguera de evacuación 10m: Incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable con tornillo de mariposa
Incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable con tornillo de mariposa
Conexión sin herramientas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro 1 1/4″
Longitud de manguera (m) 10
Presión de estallido (bar) máx. 5
Color Antracita
Peso (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 260 x 55
Campos de aplicación
  • Para el bombeo de agua de estanques de jardín
  • Para daños causados por el agua en el hogar y el sótano (fuga de lavadora o entrada de agua subterránea)
  • Para bombear el agua de las piscinas
Created with AI (artificial intelligence)

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