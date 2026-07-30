Paño de microfibra para boquilla de limp

El kit con 2 fundas para la boquilla manual. Las fundas están fabricadas en microfibra de alta calidad, lo que las hace ideales para la eliminación y recogida de suciedad.

Con las dos fundas incluidas en el kit, fabricadas en microfibra de alta calidad, la suciedad y la grasa se desprenden mejor y se pueden recoger con la boquilla manual aun con mayor facilidad. Ideal para la suciedad más fuerte y resistente en la cocina y en el baño. Incluso la suciedad persistente de la cocina puede eliminarse sin ningún esfuerzo. Gracias a la banda de goma integrada, tanto la fijación a la boquilla manual y como el desmontaje son sorprendentemente sencillos. Además, garantiza un agarre óptimo de la funda de la boquilla manual durante la limpieza.

Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
  • Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Funda con banda de goma
  • La funda se coloca y se retira de manera sencilla.
  • La funda no se desliza durante la limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 195 x 95 x 30
Videos
Campos de aplicación
  • Lavabos/pilas de lavado
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Paredes interiores de armarios, cajones
  • Acero inoxidable
Created with AI (artificial intelligence)

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