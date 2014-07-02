Patín trasero de aspiración, 300 mm, recto

Patín trasero de aspiración recto, resistente a aceites. 300 mm de longitud. Para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.

El patín trasero de aspiración recto tiene 300 mm de longitud y es resistente a aceites. Es adecuado para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (mm) 300
Nº de uds. por aparato (Unidad(es)) 2
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color gris
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Equipos compatibles
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Created with AI (artificial intelligence)

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