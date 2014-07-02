Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña

Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" y de 3/4" y 1".

Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".

Características y ventajas
Elemento de conexión
  • Para la conexión resistente al vacío de mangueras a la bomba
Rosca regulable
  • Para colocar fácilmente el elemento de conexión de bombas en la bomba, especialmente cuando la manguera ya está montada en el elemento de conexión de bombas.
Para mangueras de 3/4 y 1 in
  • En función del tamaño de la manguera, se puede utilizar el elemento de conexión correspondiente.
Incl. junta plana
  • El elemento de conexión para la bomba sella para que no se escape agua.
Incl. válvula de retención
  • Impide el retorno del agua ya extraída. Se recomienda especialmente al utilizar bombas sumergibles y bombas de presión sumergibles.
Incl. abrazadera para mangueras
  • Para la fijación de la manguera al elemento de conexión de bombas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaños Apto para mangueras de 3/4" y 1"
Tamaño de rosca G1
Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 41 x 65 x 41
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida del agua de lluvia, fuentes, etc.
  • Para daños causados por el agua en el hogar y el sótano (fuga de lavadora o entrada de agua subterránea)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados