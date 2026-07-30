Round brush set

Práctico kit de cepillos redondos con dos cepillos negros y dos amarillos: adaptados a la perfección para usarlos en distintos lugares.

El kit de cepillos redondos contiene dos cepillos negros y dos amarillos. Perfecto para usarlos en distintos lugares. Por ejemplo, se puede utilizar un color para el baño y otro para limpiar en la cocina. Las cerdas flexibles de los cepillos son capaces de dominar con eficacia prácticamente cualquier tarea.

Características y ventajas
Dos colores distintos (negro y amarillo)
  • Trabajo higiénico en distintos lugares de uso (zona de sanitarios, cocina, grifería, etc.).
Material de las cerdas de gran calidad
  • Eliminación sencilla de la suciedad resistente.
  • Gran vida útil gracias al desgaste lento de las cerdas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 40 x 26 x 26
Campos de aplicación
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Limpieza de desagües
  • Lavabos/pilas de lavado
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Grifería
  • Váter
  • Baño
Created with AI (artificial intelligence)

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