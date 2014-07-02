Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35

El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.

El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) B 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero, cromado
Longitud (mm) 505
Color plata
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 505 x 39 x 39
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