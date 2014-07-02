Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35
El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.
El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Material
|Acero, cromado
|Longitud (mm)
|505
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|505 x 39 x 39