Tubo de aspiración, DN 35

Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.

Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) B 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero inoxidable
Longitud (mm) 505
Color plata
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 505 x 37 x 37
Videos
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados