Tubo de aspiración, DN 35
Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.
Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Material
|Acero inoxidable
|Longitud (mm)
|505
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|505 x 37 x 37