Tubo de aspiración negro DN32

El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve también de prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.

El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve también de prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) B 32
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero
Longitud (mm) 500
Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 500 x 32 x 32
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Created with AI (artificial intelligence)

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