Tubo de aspiración negro DN32
El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve también de prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.
El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve también de prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|B 32
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Material
|Acero
|Longitud (mm)
|500
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|500 x 32 x 32