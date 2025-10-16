Aspersor oscilante OS 3.220 Básico
Aspersor oscilante OS 3.220 para regar superficies y jardines medianos y grandes. Ajuste del alcance de forma gradual. Engranaje con vida útil y larga. Superficie de riego máxima: 220 m2.
El aspersor oscilante OS 3.220 sirve para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. El alcance del aspersor oscilante se puede ajustar de forma gradual en función de las necesidades, hasta una superficie de riego máxima de 220 m2. Este innovador aspersor está equipado con un engranaje de vida útil especialmente larga. Se puede elegir entre aspersores de Kärcher equipados con piqueta o base según se requiera. Además, ahora los nuevos aspersores oscilantes de Kärcher son todavía más fáciles de utilizar en general. Disponen de la protección contra salpicaduras integrada SplashGuard, que permite una colocación y orientación cómoda sin mojarse. Y por supuesto, todos los aspersores de Kärcher están equipados con el acreditado sistema Click y se pueden conectar fácilmente a la manguera de riego. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Ajuste progresivo del alcancePara lograr un riego de precisión
Argolla de elevación integrada en el asaSe almacena o cuelga fácilmente.
Incluye aguja de limpiezaPara la limpieza fácil de las boquillas
Mecanismo muy resistente
- Para una autonomía mayor y una vida útil optimizada del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Superficie de riego 2 bar
|45 - 120 m²
|Superficie de riego 4 bar
|80 - 220 m²
|Amplitud de riego (2 bar) (m)
|9
|Amplitud de riego (4 bar) (m)
|13
|Extensión de riego (2 bar) (m)
|5 - 14
|Extensión de riego (4 bar) (m)
|6 - 17
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|450 x 136 x 86
Campos de aplicación
- Riego de jardines
