El aspersor oscilante OS 3.220 sirve para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. El alcance del aspersor oscilante se puede ajustar de forma gradual en función de las necesidades, hasta una superficie de riego máxima de 220 m2. Este innovador aspersor está equipado con un engranaje de vida útil especialmente larga. Se puede elegir entre aspersores de Kärcher equipados con piqueta o base según se requiera. Además, ahora los nuevos aspersores oscilantes de Kärcher son todavía más fáciles de utilizar en general. Disponen de la protección contra salpicaduras integrada SplashGuard, que permite una colocación y orientación cómoda sin mojarse. Y por supuesto, todos los aspersores de Kärcher están equipados con el acreditado sistema Click y se pueden conectar fácilmente a la manguera de riego. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.