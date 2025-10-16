El aspersor oscilante OS 5.320 S sirve para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. La superficie de riego máxima del aspersor oscilante es de 320 m2. El caudal de agua de este innovador aspersor se puede ajustar de cero al máximo en función de las necesidades. Se puede elegir entre aspersores de Kärcher equipados con piqueta o base según se requiera. Además, ahora los nuevos aspersores oscilantes de Kärcher son todavía más fáciles de utilizar en general. Disponen de la protección contra salpicaduras integrada SplashGuard, que permite una colocación y orientación cómoda sin mojarse. Y por supuesto, todos los aspersores de Kärcher están equipados con el acreditado sistema Click y se pueden conectar fácilmente a la manguera de riego. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.