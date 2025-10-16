Aspersor oscilante OS 5.320 S Medio
Aspersor oscilante OS 5.320 S para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. Con caudal de agua ajustable (0-máx.). La superficie de riego máxima es de 320 m2.
El aspersor oscilante OS 5.320 S sirve para regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. La superficie de riego máxima del aspersor oscilante es de 320 m2. El caudal de agua de este innovador aspersor se puede ajustar de cero al máximo en función de las necesidades. Se puede elegir entre aspersores de Kärcher equipados con piqueta o base según se requiera. Además, ahora los nuevos aspersores oscilantes de Kärcher son todavía más fáciles de utilizar en general. Disponen de la protección contra salpicaduras integrada SplashGuard, que permite una colocación y orientación cómoda sin mojarse. Y por supuesto, todos los aspersores de Kärcher están equipados con el acreditado sistema Click y se pueden conectar fácilmente a la manguera de riego. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Ajuste progresivo del alcance
- Para lograr un riego de precisión
Argolla de elevación integrada en el asa
- Se almacena o cuelga fácilmente.
Ancho de aspersión regulable
- Diferentes ángulos de pulverización para un sistema de riego preciso.
Protección antisalpicaduras
- Fácil orientación
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Amplitud de riego (2 bar) (m)
|12
|Amplitud de riego (4 bar) (m)
|16
|Extensión de riego (2 bar) (m)
|5 - 16
|Extensión de riego (4 bar) (m)
|6 - 20
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
Accesorios
