La pequeña boquilla es perfecta para regar de forma sencilla el jardín. Con los cuatro patrones de pulverización ajustables de forma gradual, la distribución de agua se puede ajustar de forma flexible y según las necesidades entre el chorro de cono y el concentrado. De este modo, no solo se pueden regar fácilmente huertos florales y de plantas, sino que también se puede eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín. La boquilla básica es perfecta tanto para tareas de riego como de limpieza. Cuando no se utilice, el caudal de agua en la boquilla de pulverización se puede cortar fácilmente. A propósito, los aspersores para jardín de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.