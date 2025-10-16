Adaptador G1 a G3/4 reductor

Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras.

Especialmente robusta. El reductor permite conectar dos tamaños de rosca. Sistema de conexión compatible con todos los conectores más conocidos del mercado.

Características y ventajas
Robustez excepcional
  • Robustez garantizada
Elemento reductor
  • Permite la conexión con dos tamaños de rosca
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de rosca G3/4 + G1
Color Negro
Dimensiones (l × a × h). (mm) 46 x 39 x 39

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.