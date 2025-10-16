Adaptador G1 a G3/4 reductor
Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras.
Especialmente robusta. El reductor permite conectar dos tamaños de rosca. Sistema de conexión compatible con todos los conectores más conocidos del mercado.
Características y ventajas
Robustez excepcional
- Robustez garantizada
Elemento reductor
- Permite la conexión con dos tamaños de rosca
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1
|Color
|Negro
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|46 x 39 x 39
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.