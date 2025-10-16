Adaptador para grifos
Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.
Adaptador de grifos con manguito macho. Protector para el conector para un accionamiento fácil. Permite conectar mangueras de jardín en grifos de cocina o del baño (por ejemplo en los casos en los que no hay disponible un grifo en el exterior). Consejo: óptimo para limpiadoras de alta presión
Características y ventajas
Fijación por medio de rosca interna de latón
- Robustez garantizada
Protección de la superficie roscada
- Para sujeción ligera
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|54 x 34 x 34
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.