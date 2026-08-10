RM 846, 20kg
Agente floculador y desemulsionante en polvo. Eficaz para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con aceites minerales, formando flóculos de gran tamaño.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (kg)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|8,7
|Peso (kg)
|20
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|20,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|750 x 450 x 120
Propiedades
- Separador por reacción altamente eficaz para plantas separadoras emulsionantes (ASA 600, HDR 777)
- Especialmente adecuado para el tratamiento de aguas residuales y de reciclaje de aguas altamente contaminadas con aceite mineral (hidrocarburo hasta 100 mg/l)
- Logra un agua reciclada de alta calidad y clara
- Floculación extremadamente rápida y fácil de filtrar
- Se cumplen los requisitos legales sobre la calidad de las aguas residuales
- Aproximadamente el 50 % de las sustancias detergentes se quedan en el agua reciclada. De este modo, solo se requiere una reducida dosificación posterior de detergente
- En polvo
- Especialmente concebido para las instalaciones de Kärcher
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Peligro
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Campos de aplicación
- Reciclaje de agua