RM 846, 20kg

Agente floculador y desemulsionante en polvo. Eficaz para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con aceites minerales, formando flóculos de gran tamaño.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (kg) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 8,7
Peso (kg) 20
Peso con embalaje incluido. (kg) 20,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 750 x 450 x 120
Propiedades
  • Separador por reacción altamente eficaz para plantas separadoras emulsionantes (ASA 600, HDR 777)
  • Especialmente adecuado para el tratamiento de aguas residuales y de reciclaje de aguas altamente contaminadas con aceite mineral (hidrocarburo hasta 100 mg/l)
  • Logra un agua reciclada de alta calidad y clara
  • Floculación extremadamente rápida y fácil de filtrar
  • Se cumplen los requisitos legales sobre la calidad de las aguas residuales
  • Aproximadamente el 50 % de las sustancias detergentes se quedan en el agua reciclada. De este modo, solo se requiere una reducida dosificación posterior de detergente
  • En polvo
  • Especialmente concebido para las instalaciones de Kärcher
  • Sin NTA
RM 846, 20kg
RM 846, 20kg
RM 846, 20kg
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H318 Provoca lesiones oculares graves
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Campos de aplicación
  • Reciclaje de agua
Created with AI (artificial intelligence)

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