RM 847, 1l

Indicado para el tratamiento eficaz del agua contaminada procedente del lavado de carrocerías y motores de vehículos. Forma flóculos de gran tamaño y fáciles de filtrar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 2
Valor pH 4
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 249 x 166 x 238
Propiedades
  • Eficaz separador por reacción a base de polímeros para plantas separadoras emulsionantes (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Idóneo para la reutilización de agua de lavado en limpiadoras de alta presión.
  • Aproximadamente el 75 % de las sustancias detergentes se quedan en el agua reciclada. De este modo, solo se requiere una reducida dosificación posterior de detergente
  • Rendimiento elevado
  • Especialmente concebido para las instalaciones de Kärcher
  • Sin NTA
RM 847, 1l
RM 847, 1l
RM 847, 1l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
  • P273 No dispersar en el medio ambiente.
  • P391 Recoger los vertidos.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
  • Reciclaje de agua
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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