RM 847, 1l
Indicado para el tratamiento eficaz del agua contaminada procedente del lavado de carrocerías y motores de vehículos. Forma flóculos de gran tamaño y fáciles de filtrar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|2
|Valor pH
|4
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|249 x 166 x 238
Propiedades
- Eficaz separador por reacción a base de polímeros para plantas separadoras emulsionantes (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Idóneo para la reutilización de agua de lavado en limpiadoras de alta presión.
- Aproximadamente el 75 % de las sustancias detergentes se quedan en el agua reciclada. De este modo, solo se requiere una reducida dosificación posterior de detergente
- Rendimiento elevado
- Especialmente concebido para las instalaciones de Kärcher
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P391 Recoger los vertidos.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
- Reciclaje de agua