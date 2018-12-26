JUNGFRAUJOCH TRÊN DÃY ALPS THỤY SĨ: ĐỈNH NÚI HUYỀN THOẠI

Người trợ lý đáng tin cậy ở độ cao 3,454m

Mỗi khi nhắc đến đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp, chúng ta đều không thể không khỏi lấy làm ngạc nhiên với vô số những danh lam thắng cảnh mà nơi đây nắm giữ: có thể kể đến Hồ Lucerne, ngọn núi Matterhorn và thác Rhine chỉ là một ít trong số các địa điểm du lịch thu hút tại khu vực dãy Alps. Một địa danh phải đến một lần trong đời chính là đỉnh núi Jungfraujoch trên núi Bernese Oberland, có độ cao 3,454 m cách mực nước biển. Để một lần được đứng trên “Nóc nhà châu Âu” này, ga tàu lửa cao nhất châu Âu, đồng thời để tỏ lòng mến mộ đến dòng sông băng Aletsch Glacier cùng khu vực lân cận – hơn 5,000 du khách đến đây mỗi ngày chỉ để làm những điều này, nhưng khi rời đi, họ cũng để lại không ít rác bẩn. Các nhân viên làm việc trên đường ray tàu Jungfraubahn thường sử dụng các thiết bị làm sạch của Kärcher hàng ngày mới có thể làm sạch được các tàu và cơ sở hạ tầng tại đây.

Con đường dẫn lên “Nóc nhà châu Âu” bắt đầu từ khu resort kiêm khuôn viên trượt tuyết Grinderwald nổi tiếng thế giới – hoặc có thể xem là từ phía đối diện của đoạn cuối thung lũng Lauterbrunnen. Phương tiện di chuyển được dùng cũng khác thường như bản chất của chuyến hành trình này vậy: một tuyến đường sắt có ray đầy ngoạn mục được xây dựng nên từ hơn 100 năm trước, chạy dọc theo ngọn núi đến ga cuối tại đỉnh núi có độ cao 2,500m; tốc độ nhanh chậm khác nhau tại nhiều đoạn đường. Rất nhiều những cột mốc trên đường đầy ấn tượng cùng với trải nghiệm tuyệt vời trên đỉnh núi làm nên những đoạn mở đầu đầy hào hứng cho mỗi trang nhật ký hành trình.