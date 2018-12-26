JUNGFRAUJOCH TRÊN DÃY ALPS THỤY SĨ: ĐỈNH NÚI HUYỀN THOẠI
Người trợ lý đáng tin cậy ở độ cao 3,454m
Mỗi khi nhắc đến đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp, chúng ta đều không thể không khỏi lấy làm ngạc nhiên với vô số những danh lam thắng cảnh mà nơi đây nắm giữ: có thể kể đến Hồ Lucerne, ngọn núi Matterhorn và thác Rhine chỉ là một ít trong số các địa điểm du lịch thu hút tại khu vực dãy Alps. Một địa danh phải đến một lần trong đời chính là đỉnh núi Jungfraujoch trên núi Bernese Oberland, có độ cao 3,454 m cách mực nước biển. Để một lần được đứng trên “Nóc nhà châu Âu” này, ga tàu lửa cao nhất châu Âu, đồng thời để tỏ lòng mến mộ đến dòng sông băng Aletsch Glacier cùng khu vực lân cận – hơn 5,000 du khách đến đây mỗi ngày chỉ để làm những điều này, nhưng khi rời đi, họ cũng để lại không ít rác bẩn. Các nhân viên làm việc trên đường ray tàu Jungfraubahn thường sử dụng các thiết bị làm sạch của Kärcher hàng ngày mới có thể làm sạch được các tàu và cơ sở hạ tầng tại đây.
Con đường dẫn lên “Nóc nhà châu Âu” bắt đầu từ khu resort kiêm khuôn viên trượt tuyết Grinderwald nổi tiếng thế giới – hoặc có thể xem là từ phía đối diện của đoạn cuối thung lũng Lauterbrunnen. Phương tiện di chuyển được dùng cũng khác thường như bản chất của chuyến hành trình này vậy: một tuyến đường sắt có ray đầy ngoạn mục được xây dựng nên từ hơn 100 năm trước, chạy dọc theo ngọn núi đến ga cuối tại đỉnh núi có độ cao 2,500m; tốc độ nhanh chậm khác nhau tại nhiều đoạn đường. Rất nhiều những cột mốc trên đường đầy ấn tượng cùng với trải nghiệm tuyệt vời trên đỉnh núi làm nên những đoạn mở đầu đầy hào hứng cho mỗi trang nhật ký hành trình.
Và chuyến đi bắt đầu!
Một trong những hướng dẫn viên du lịch tại đỉnh Joch là anh Sandro Saurer, kiêm người lái tàu cho hãng Jungfraubahn AG. Nhiều lần mỗi ngày, anh ấy cùng đồng nghiệp lái tàu từ điểm ga "Kleine Scheidegg" tại mốc 2,061m lên thẳng đỉnh núi Jungfraujoch. Như thông lệ, chỉ với một tràng huýt sáo, anh Saurer ra hiệu có tàu sắp rời đi và bắt đầu chuyến hành trình kéo dài khoảng 50 phút. Với “tốc độ du ngoạn”, kiểu anh ấy gọi thế, đoàn tàu dần tiến vào thế giới băng giá của vùng núi dãy Alps – gồm những ngọn núi có đỉnh cao lên đến 4,000m. Đoàn tàu chậm rãi tiến lên núi với tốc độ tối đa chỉ 35 km/h. Rồi sau đó nó giảm tốc độ còn chỉ một nửa khi đi từ trên núi xuống – tối đa 17 km/h. Nếu tàu đi nhanh hơn vận tốc này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm bởi vì độ dốc của ngọn núi này lên đến 25%. Đây là lý do vì sao các hàng ghế ngồi lót đệm trên tàu không được xếp thẳng hàng song song với mặt đất mà lại theo hướng hơi chếch lên trên. Việc này giúp cho hành khách không bị trượt ngã khỏi ghế ngồi. Tàu hỏa được sơn màu đỏ, dài hơn 60 mét. Mỗi tàu chở được đến 200 hành khách một lần. Vào những lúc cao điểm có thể nối thêm toa phụ để chở khách khi cần thiết.
Trạm Eigergletscher – Eigerwand – Eismeer
Ngay sau khi qua khỏi ga đầu tiên (Sông băng Eiger), con tàu dần tiến vào địa khối giữa núi Eiger và Mönch dài 7km. Cái tên "Eigerwand" (Eiger Wall) chính là tên của điểm dừng tiếp theo. Ba cánh cửa sổ toàn cảnh được lắp đặt ở mặt phía bắc của tàu Eiger mở ra một khung cảnh đầy kinh ngạc nhìn xuống thung lũng đối diện thị trấn Grindelwald. Có mấy người khách du lịch bị cảnh vật này hớp hồn đến mức họ đè chặt mũi mình vào tấm kính cửa sổ hòng kéo mình càng gần về phía cảnh vật. Vì thế cho nên, thật không ngạc nhiên khi biết được thiết bị làm sạch cửa kính Kärcher Window Vac nhanh chóng trở thành thiết bị ưa thích của tài xế đoàn tàu Manuela Feierabend. “Dấu vân tay và vân mũi của người ta được lau đi trong chớp nhoáng”, cô chia sẻ trong niềm vui sướng khi có được một thiết bị giúp cho công việc của mình dễ dàng hơn mỗi ngày. Và nhờ vào thời giant hay pin nhanh chóng sau mỗi 35 phút sử dụng. cô ấy có thể nhanh chóng làm sạch một vài cửa sổ tàu ngay trong lúc rảnh, bởi vì hằng hà sa số các dấu vết in lên cửa sổ dường như làm kém đi vẻ đẹp của khung cảnh nhanh chóng sau khi đoàn tàu dừng lại.
Sau khi qua một cột mốc nữa rồi dừng lại ở trạm “Eismeer”, và sau khoảng một tiếng đồng hồ di chuyển, đoàn tàu đã đến được ga cuối: đó là Nóc Nhà Châu Âu! Nơi đây người ta thấy hơi khó thở với không khí khá loãng ở chiều cao 3,454 mét cách mặt nước biển. Nhưng chắc bạn cũng chẳng để ý đâu. Cảnh vật tuyệt đẹp của sông băng Aletsch, con sông dài nhất trên đỉnh Alps với độ dài 24km, cũng như tất cả các ngọn núi trên dãy Bernese Alps chắc chắn là cảnh vật đẹp đến nghẹt thở.
Thời điểm làm sạch quan trọng
5,000 khách du lịch mỗi khách không chỉ giúp mang lại một khoản thu nhập đáng kể để vận hành và duy trì hoạt động tại nhà ga Jungfraubahn – họ cũng đồng thời mang theo không ít bụi bẩn đến nơi này. Song, bởi vì độ sạch trong khuôn viên các toa tàu và nhà ga có vai trò tối quan trọng quyết định sự an nguy của hành khách, các nhân viên chịu trách nhiệm tại Jungfraubahn AG phải sử dụng các thiết bị làm sạch mang đến hiệu quả và đáng tin cậy. Người tài xế đoàn tàu, cô Saurer nhìn nhận điều đó như thế này: “Năm ngoái, lần đầu tiên chúng tôi đón số lượng kỷ lục là một triệu lượt khách tham quan. Điều này có nghĩa là chúng tôi cần phải có một đội ngũ đủ giỏi để giữ mọi thứ sạch sẽ. Việc này chỉ có thể xảy ra khi bạn hoàn toàn có thể tin cậy 100% vào những thiết bị mình sử dụng, vì nếu chúng có vấn đề gì thì sẽ khó thay thế khi chúng tôi ở tận trên này. Mọi thứ đều cần có tàu bánh rang mới mang lên được.” Chỉ riêng trên đỉnh Jungfraujoch đã dùng đến tám thiết bị làm sạch Kärcher rồi, bao gồm cả các máy chà sàn liên hợp để vệ sinh sàn nhà. Các máy bổ sung như Máy làm sạch kính Window Vacs cùng nhiều máy hút bụi khô trong tổng số các thiết bị được dùng tại nhà gà và bên trong các toa tàu.
Nhân viên bảo vệ tàu làm nhiệm vụ kiểm tra vé của hành khách, trả lời thắc mắc và đi cùng họ đến ga cuối trên đỉnh núi, cũng có trách nhiệm làm sạch nhanh các toa tàu khi đang di chuyển. Họ phải đương đầu với lượng lớn bụi bẩn và vết ố, từ vết nước ngọt, sô-cô-la và kem vương vãi đến miếng kẹo cao su bị giẫm đạp, tuyết bẩn và cát sỏi dính trong đế giầy của hành khách. “Một ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu với việc lau dọn, sắp đặt rồi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình đưa khách an toàn lên đỉnh núi Jungfraujoch cao 3,500m” cô Saurer chia sẻ.
Tương tự như vậy tại các nhà ga, mọi thứ phải được ngăn nắp và sạch sẽ cho ngày hôm sau. Và khi đồng hồ điểm 16h40, tiếng huýt sáo quen thuộc từ đoàn tàu cuối cùng tiến vào thung lũng, những công tác trên núi Jungfraujoch mới thực sự bắt đầu. Cô Saurer giải thích: “Có nhiều người chọn ở lại luôn trên đó qua đêm để giữ cho mọi thứ duy trì ổn định và được làm sạch, sẵn sàng cho buổi sáng ngày tiếp theo”. “Tình cảm của chúng tôi dành cho thiên nhiên và những ngọn núi dường như chảy trong huyết quản. Thực tế đó dường như là yêu cầu tiên quyết khi bạn muốn làm việc ở đây.” Nhưng công việc cũng đem lại những thành tựu đích thực: “Cảm giác ở trên này đặc biệt lắm,” cô Saurer kể. Không khí khác biệt, và việc cảm thấy như cách xa thế giới và nền văn minh kia bản thân nó đã là một cuộc phiêu lưu.”
Nhà ga Kleine Scheidegg với khách sạn Bellevue des Alpes, một trong số ít những khách sạn lớn từ thế kỷ 19 còn tồn tại đến giờ.
Một trong những đoàn tàu đỏ Jungfraubahn đưa khách du lịch lên đến một độ cao 3,454 mét so với mặt nước biển.
Khu Kleine Scheidegg về đêm: nhà ga, Khách sạn Bellevue des Alpes và Sphinx Observatory với khu vực ngắm cảnh (phía trên bên phải).
Máy làm sạch kính Kärcher Window Vacs là một trong những thiết bị được dùng để làm sạch toa tàu, cả bên trong khu vực nhà ga và trong thời gian vận hành trước khi đoàn khách tiếp theo lên tàu.
Tài xế tàu Jungfraubahnen AG đưa hàng ngàn người lên núi Jungfraujoch mỗi ngày.
Lớp phủ trên sàn nhà trong đài quan sát trên núi Jungfraujoch có độ cao 3,571 mét đang được máy chà sàn làm sạch.