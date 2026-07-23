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KÄRCHER凱馳
配件
乾冰套管、彎角噴頭用 45740340
乾冰套管、彎角噴頭用
需要連接所有可用的彎管。也可適用扁平噴頭 (14 mm)。
經常購買的商品
技術規格
技術規格
重量(公斤) (kg)
0.1
重量(包裝後公斤) (kg)
0.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
130 x 60 x 35
兼容的設備
IB 15/120