乾冰清洗機 IB 15/120
IB 15/120乾冰清洗機是目前市場上功能最強大的乾冰清潔機之一。它採用全機不鏽鋼外殼與結構，採用德國凱馳高度可靠的技術以及乾冰清潔的最佳效果令人印象深刻。
IB 15/120乾冰清洗機功能強大，堅固且極其可靠。專用的配件盒、剩餘乾冰排出裝置、固定支架和儲物箱等。該主機設計也有助於提高整體印象，提高操作舒適度並使乾冰清潔更加方便有效。從技術角度來看，主機採用電子控制裝置讓乾冰清潔更有效率且節省成本。另外我們明顯改善了機器、乾冰軟管、噴槍和噴嘴中的空氣流動。最後的結果就是出色的清潔性能。儘管尺寸很大，但IB 15/120非常靈活，可以由一個人輕鬆攜帶。最後：乾冰清洗機的高效率清潔讓人為之驚艷。
特點和好處
噴頭收納盒掛架噴頭和工具始終在機器上收納。 噴頭收納盒安裝在機器側面，以防止灰塵進入。
絕佳移動力在不平坦的地板有最適當的移動能力 手持前端或後端提上台階時更容易
自動殘餘乾冰傾倒只要單按鍵就可以將殘餘乾冰移除，避免主機受到低溫影響 主機不結凍。
玻璃強化纖維乾冰保存盒
- 最適當的乾冰分離阻閣。
- 不具壓縮形成。
- 主機有防凍結構。
在裝置中高效率的空氣流量
- 乾冰由主機到噴頭而不會損傷。
- 噴頭最大清潔效率。
整合式可收式地線
- 將物體電流導至地板面上。
- 保護使用者在對物體清潔時產生閃燃。
- 改善噴射時手持舒適度。
整合油水分離器
- 沒有結冰設備。
精緻的噴槍勾架
- 乾冰噴槍安全固定。
- 理想清潔定位(噴頭的移除等)。
整合式收納盒，可放置噴頭與工具
- 所有在主機上的元件都容易維護。
技術規格
技術規格
|功率(kW)或(W) (kW)
|0.6
|外殼 / 支架
|不銹鋼(1.4301)
|電線長度(公尺) (m)
|7
|空壓(MPa) (bar/MPa)
|2 - 16 / 0.2 - 1.6
|空氣品質
|乾、濕分離
|空氣流量 (m³/min)
|2 - 12
|噪音量(分貝) (dB(A))
|125
|乾冰容量 (kg)
|40
|乾冰顆粒(直徑) (mm)
|3
|乾冰消耗量(公斤/每小時) (kg/h)
|30 - 120
|電流相位(相) (Ph)
|1
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 - 60
|電壓(伏特) (V)
|120
|不含配件重量 (kg)
|95
|重量(包括配件) (kg)
|101.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1000 x 800 x 1300
主機規格或內含配件
- 具有塑膠包附噴頭盒
- 用來潤滑噴頭接環
- 扁平噴頭
- 扁平強力噴頭延伸套件: 8 mm
- 板手(更換噴頭使用): 2 Piece(s)
- 圓形強力噴頭XL尺寸/長
- 電子式控制乾冰噴管與快接套件
- 乾冰噴槍(人體工學與安全性)
設備
- 在裝置上可調壓縮空氣或乾冰壓縮空氣
- 電子控制
- 整合式接地線裝置
- 油水分離器
影片
應用範圍
- 模組或模組工具的清潔
- 塑膠零件的毛邊殘垢清潔
- 器械工具的清潔
- 清洗裝罐系統和攪拌設備
- 清潔輸送帶、運輸和裝卸系統
- 鍋爐的清潔
- 印刷品與印刷機具中的元件清潔
- 木材加工機具的清潔
- 發電機、渦輪、開關控制箱與加熱交換器的清潔