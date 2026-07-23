IB 15/120乾冰清洗機功能強大，堅固且極其可靠。專用的配件盒、剩餘乾冰排出裝置、固定支架和儲物箱等。該主機設計也有助於提高整體印象，提高操作舒適度並使乾冰清潔更加方便有效。從技術角度來看，主機採用電子控制裝置讓乾冰清潔更有效率且節省成本。另外我們明顯改善了機器、乾冰軟管、噴槍和噴嘴中的空氣流動。最後的結果就是出色的清潔性能。儘管尺寸很大，但IB 15/120非常靈活，可以由一個人輕鬆攜帶。最後：乾冰清洗機的高效率清潔讓人為之驚艷。