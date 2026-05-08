乾濕兩用吸塵器 KWD 2 S
KWD 2 S配備 15 升不銹鋼集塵桶、黑色主機上蓋、吹塵功能、板式過濾器、6 米電源線和 1.8 米吸塵軟管，代表了動力和能源效率。
KWD 2 S以其緊湊的設計令人印象深刻，功能強大且節能 - 功耗僅為 1000 W。該機器在乾、濕、細和粗污垢。多功能乾濕兩用吸塵器配備堅固且抗衝擊的 15 升不銹鋼集塵桶、6 m長的電源線以及 1.8 m長的吸軟管、具備卡扣整合式的地板吸頭和不織布絨毛過濾袋。一體式桶型過濾器無需更換過濾器即可抽吸乾濕污垢，順時針旋轉即可安裝在吸塵馬達上。吸塵器還具有實用的吹塵功能，可用於吸塵困難的地方。機頭平台存放區用於安全存放刀具和小零件。管和地板吸頭也可以快速方便地掛於上蓋的扣座位置。最重要的是，該機器擁有節省空間的存儲空間、簡單的配件存儲和符合人體工程學的提手把，便於運輸。
特點和好處
桶型過濾器用於濕式和乾式吸塵，無需額外更換過濾器。 透過轉動即可輕鬆安裝和拆卸過濾器，無需額外的鎖定零件。
實用的配件收納節省空間、安全且易於的存儲配件。 緊湊的設備存儲。
實用的吹塵功能實用的吹塵功能能將無法清潔處的髒污吹起吸除 輕鬆去除污垢，例如從礫石床上。
不織布過濾袋
- 三層，極耐撕裂的不織布絨毛材料。
- 具有更持久的吸力和高容塵能力。
儲物架
- 用於安全存放工具和小零件，例如螺絲或釘子。
實用的收納方法
- 快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處
手柄在設備頭上的中間收納
- 下班休息時，將手柄快速收納在設備頭上。
設備、抽吸軟管和地板吸頭進行了最佳協調
- 最好的清潔結果 - 不管是乾濕，一般灰塵或較大的塵礫
- 最高的吸塵移動與多功能性
簡易的扣卡拆裝主機集塵桶
- 集塵桶簡單開啟或蓋上關閉
符合人體工程學的提手把
- 方便的手提把
技術規格
技術規格
|額定功率 (W)
|1000
|吸力 (W)
|220
|真空度(毫巴/千帕) (mbar)
|max. 200
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|max. 40
|包裝容積 (l)
|15
|包裝材質
|不鏽鋼
|色彩辨識元件
|主機馬達上蓋 黑色 桶身 不鏽鋼 防撞底座 黃色
|電源線 (公尺) (m)
|6
|吸塵頭寬度(公厘) (mm)
|35
|電壓(伏特) (V)
|110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|噪音量(分貝) (dB(A))
|74
|顏色
|黑色
|不含配件重量 (kg)
|5.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|6.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|353 x 328 x 431
主機規格或內含配件
- 吸塵軟管長度: 1.8 m
- 吸塵軟管類型: 直式手把
- 吸塵軟管材質: 塑膠
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 0.5 m
- 延長管口徑: 35 mm
- 延長管材質: 塑膠
- 乾濕兩用地板刷頭: 卡扣整合式
- 尖嘴吸頭
設備
- 旋轉開關 (開/關)
- 吹塵功能
- 臨時收納架在配件上端
- 額外配件有可以收納於主機上
- 小配件收納空間
- 可折疊的手把
- 配件收納架
- 內置配件存放空間
- 防撞底座
- 多向性滾輪無駐車鎖: 4 Piece(s)
應用範圍
- 陽台
- 車輛內裝
- 庭院
- 地下室
- 超強效吸水
- 出入口
- 休閒室