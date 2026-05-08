乾濕兩用吸塵器 KWD 2 S

KWD 2 S配備 15 升不銹鋼集塵桶、黑色主機上蓋、吹塵功能、板式過濾器、6 米電源線和 1.8 米吸塵軟管，代表了動力和能源效率。

KWD 2 S以其緊湊的設計令人印象深刻，功能強大且節能 - 功耗僅為 1000 W。該機器在乾、濕、細和粗污垢。多功能乾濕兩用吸塵器配備堅固且抗衝擊的 15 升不銹鋼集塵桶、6 m長的電源線以及 1.8 m長的吸軟管、具備卡扣整合式的地板吸頭和不織布絨毛過濾袋。一體式桶型過濾器無需更換過濾器即可抽吸乾濕污垢，順時針旋轉即可安裝在吸塵馬達上。吸塵器還具有實用的吹塵功能，可用於吸塵困難的地方。機頭平台存放區用於安全存放刀具和小零件。管和地板吸頭也可以快速方便地掛於上蓋的扣座位置。最重要的是，該機器擁有節省空間的存儲空間、簡單的配件存儲和符合人體工程學的提手把，便於運輸。

特點和好處
乾濕兩用吸塵器 KWD 2 S: 桶型過濾器
桶型過濾器
用於濕式和乾式吸塵，無需額外更換過濾器。 透過轉動即可輕鬆安裝和拆卸過濾器，無需額外的鎖定零件。
乾濕兩用吸塵器 KWD 2 S: 實用的配件收納
實用的配件收納
節省空間、安全且易於的存儲配件。 緊湊的設備存儲。
乾濕兩用吸塵器 KWD 2 S: 實用的吹塵功能
實用的吹塵功能
實用的吹塵功能能將無法清潔處的髒污吹起吸除 輕鬆去除污垢，例如從礫石床上。
不織布過濾袋
  • 三層，極耐撕裂的不織布絨毛材料。
  • 具有更持久的吸力和高容塵能力。
儲物架
  • 用於安全存放工具和小零件，例如螺絲或釘子。
實用的收納方法
  • 快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處
手柄在設備頭上的中間收納
  • 下班休息時，將手柄快速收納在設備頭上。
設備、抽吸軟管和地板吸頭進行了最佳協調
  • 最好的清潔結果 - 不管是乾濕，一般灰塵或較大的塵礫
  • 最高的吸塵移動與多功能性
簡易的扣卡拆裝主機集塵桶
  • 集塵桶簡單開啟或蓋上關閉
符合人體工程學的提手把
  • 方便的手提把

技術規格

技術規格

額定功率 (W) 1000
吸力 (W) 220
真空度(毫巴/千帕) (mbar) max. 200
空氣流量(升/秒) (l/s) max. 40
包裝容積 (l) 15
包裝材質 不鏽鋼
色彩辨識元件 主機馬達上蓋 黑色 桶身 不鏽鋼 防撞底座 黃色
電源線 (公尺) (m) 6
吸塵頭寬度(公厘) (mm) 35
電壓(伏特) (V) 110
頻率(赫茲) (Hz) 60
噪音量(分貝) (dB(A)) 74
顏色 黑色
不含配件重量 (kg) 5.1
重量(包裝後公斤) (kg) 6.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 353 x 328 x 431

主機規格或內含配件

  • 吸塵軟管長度: 1.8 m
  • 吸塵軟管類型: 直式手把
  • 吸塵軟管材質: 塑膠
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 0.5 m
  • 延長管口徑: 35 mm
  • 延長管材質: 塑膠
  • 乾濕兩用地板刷頭: 卡扣整合式
  • 尖嘴吸頭

設備

  • 旋轉開關 (開/關)
  • 吹塵功能
  • 臨時收納架在配件上端
  • 額外配件有可以收納於主機上
  • 小配件收納空間
  • 可折疊的手把
  • 配件收納架
  • 內置配件存放空間
  • 防撞底座
  • 多向性滾輪無駐車鎖: 4 Piece(s)
乾濕兩用吸塵器 KWD 2 S
應用範圍
  • 陽台
  • 車輛內裝
  • 庭院
  • 地下室
  • 超強效吸水
  • 出入口
  • 休閒室
配件
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