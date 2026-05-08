KWD 2 S以其緊湊的設計令人印象深刻，功能強大且節能 - 功耗僅為 1000 W。該機器在乾、濕、細和粗污垢。多功能乾濕兩用吸塵器配備堅固且抗衝擊的 15 升不銹鋼集塵桶、6 m長的電源線以及 1.8 m長的吸軟管、具備卡扣整合式的地板吸頭和不織布絨毛過濾袋。一體式桶型過濾器無需更換過濾器即可抽吸乾濕污垢，順時針旋轉即可安裝在吸塵馬達上。吸塵器還具有實用的吹塵功能，可用於吸塵困難的地方。機頭平台存放區用於安全存放刀具和小零件。管和地板吸頭也可以快速方便地掛於上蓋的扣座位置。最重要的是，該機器擁有節省空間的存儲空間、簡單的配件存儲和符合人體工程學的提手把，便於運輸。